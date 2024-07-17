«Горячая линия» Фонда «Защитники Отечества» приняла почти 110 тысяч звонков

С февраля этого года работает «горячая линия» Фонда «Защитники Отечества» 117 (добавочный 1). Круглосуточно операторы предоставляют консультации и помощь ветеранам боевых действий и их семьям. Они принимают почти 90% запросов в течение 30 секунд. Ежедневно на линию поступает от 700 до 900 звонков.

На сегодняшний день «горячая линия» приняла почти 110 тысяч звонков. Наиболее частые вопросы касаются поиска родственников, заключения контрактов и условий службы, выплат и льгот, а также получения ветеранского удостоверения.

На «горячую линию» могут обратиться:

• уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО;

• защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;

• семьи вышеперечисленных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач или умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «горячая линия» ФЗО предоставляет необходимую информацию и поддержку, помогая ветеранам и их семьям справляться с юридическими и социальными вопросами. Также операторы линии могут предоставить контакты и адреса филиалов фонда во всех 89 субъектах РФ, где можно получить помощь очно. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мурманской области находится по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 23/1.

Фото: https://gov-murman.ru