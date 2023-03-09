«Горячая линия»: мурманский регоператор определил самый востребованный канал для обращений граждан

Число обращений на «горячую линию» Мурманского филиала АО «Ситиматик», регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в феврале в 7 раз превысило число письменных запросов. Всего по итогам прошедшего месяца жители региона обратились в адрес регоператора более 4,5 тысячи раз – этот показатель на 9,6% ниже, чем в январе текущего года.

За сутки на «горячую линию» поступает около 200 звонков, а в пиковые периоды, сопряженные с выпуском квитанций на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, этот показатель составляет около 500–600 звонков в день. Чаще всего клиентов Мурманского филиала АО «Ситиматик» интересуют вопросы, связанные с перерасчетом платы за услугу по обращению с ТКО, списанием денежных средств по исполнительному листу, а также прекращением исполнительного производства.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».