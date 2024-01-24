«Горячая линия» по вопросам оформления прав на недвижимость

В пятницу, 26 января, с 10.00 до 13.00 на вопросы северян в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество ответят специалисты отдела государственной регистрации прав (г. Мурманск) областного Росреестра.

Телефоны «горячей линии»: по вопросам государственной регистрации прав 8 (8152) 56-70-01 (доб. 3201 и доб. 3202); по вопросам кадастрового учёта 8 (8152) 56-70-01 (доб. 3215).