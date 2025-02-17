«Горячая линия» по вопросам осуществления государственного земельного надзора

19 февраля с 15.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам соблюдения требований земельного законодательства для правообладателей земельных участков.

Ваш участок расположен около воды или около леса? Тогда рекомендуем узнать, присвоена ли вашему участку категория риска. Где посмотреть эту информацию? Что изменится для вас, как землепользователя, после присвоения категории риска?

По телефону «горячей линии» северяне смогут получить ответы на эти вопросы, а также узнать о том, по каким критериям земельные участки относят к той или иной категории риска, возможно ли изменить присвоенную категорию риска, а также задать любые интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию у государственных земельных инспекторов.

Телефон «горячей линии» 8(8152) 56-70-01 (добавочный 3060).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/