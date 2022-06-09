«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции

10 июня судебные приставы проведут «горячую линию» по вопросам работы УФССП России по Мурманской области по профилактике и противодействию коррупции.

С 10 до 13 часов граждане могут позвонить по телефону 8 (8152) 40-22-21 и задать свой вопрос по данной теме или сделать сообщение о фактах проявления коррупционных действий как со стороны сотрудников Службы, так и сторон исполнительного производства.

Своевременное обращение граждан способствует эффективному решению вопросов противодействия коррупционным правонарушениям. По каждому такому обращению будет проведена проверка специалистами отделения собственной безопасности.

Пресс-служба регионального УФССП напоминает, что в целях выявления, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны судебных приставов, своевременного реагирования на недостатки в их работе в УФССП России по Мурманской области в круглосуточном режиме работает «телефон доверия». По номеру 8 (8152) 42-86-80 любой гражданин или представитель организации может сообщить о фактах противоправных действий или злоупотребления служебными полномочиями со стороны работников службы.