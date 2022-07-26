«Горячая линия» по вопросам земельного надзора

27 июля с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам проведения профилактических мероприятий при осуществлении государственного земельного контроля (надзора).

В настоящее время основной акцент в работе земельных инспекторов сделан на предупреждение нарушения обязательных требований и профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, по телефону «горячей линии» земельные инспекторы расскажут, что делать, если вы получили уведомление о профилактическом визите или предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, а также могут ли быть приняты меры к контролируемым лицам по итогам их проведения.

Телефон «горячей линии» 8(8152) 56-70-01 (добавочные 3060, 3061, 3063).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/