«Горячая линия» по вопросам земельного надзора

19 июля с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам применения риск-ориентированного подхода и проведения профилактических мероприятий при осуществлении государственного земельного контроля (надзора).

Почему важно знать, к какой категории риска относится земельный участок? Где посмотреть информацию, присвоена ли участку категория риска? Что изменится для землепользователя после присвоения категории риска?

По телефону «горячей линии» у мурманчан есть возможность получить ответы на эти вопросы, а также узнать о том, по каким критериям участки относят к той или иной категории риска, особенности проведения проверок государственного земельного надзора в отношении данных участков, а также возможно ли изменить присвоенную категорию риска.

Земельные инспекторы также расскажут, что делать, если пришло уведомление о профилактическом визите или предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, могут ли быть приняты меры к контролируемым лицам по итогам проведения профилактического визита.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, номер телефона «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01 (добавочные 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3066, 3067, 3068).

Фото: https://gov-murman.ru