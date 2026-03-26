«Горячая линия» по защите граждан от неправомерных действий коллекторов

27 марта с 14.00 до 16.00 часов эксперты профильного отдела УФССП России по Мурманской области проведут для жителей региона тематическую «горячую линию», посвящённую защите прав и законных интересов граждан от неправомерных действий кредиторов и коллекторских организаций.

Номер телефона «горячей линии» 8 (8152) 40-22-45.

Сотрудники ведомства расскажут о правах граждан, имеющих просроченную задолженность, при взаимодействии с профессиональными взыскателями, а также кредитными и микрофинансовыми организациями.

Ответят, в каких случаях можно отказаться от общения с кредиторами и коллекторами, какую информацию они должны предоставить должнику, и как защитить родных и близких от навязчивых действий взыскателей.

Расскажут о контроле за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности граждан.

