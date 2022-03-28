«Горячая линия» регионального Управления Росреестра по вопросам применения риск-ориентированного подхода при осуществлении земельного надзора

29 марта с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного земельного надзора, проведения профилактических мероприятий.

В соответствии с федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и её территориальные органы осуществляют федеральный государственный земельный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода. Это означает, что земельным участкам присваивают категорию риска. От этого будет зависеть периодичность проведения плановой проверки.

Положением о федеральном государственном земельном контроле (надзоре), утвержденным постановлением правительства РФ от 30.06.2021№ 1081, установлены следующие категории рисков:

1. Средний риск,

2. Умеренный риск,

3. Низкий риск.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, по телефону «горячей линии» вас проконсультируют по вопросам:

- что такое риск-ориентированный подход в рамках земельного надзора;

- критерии отнесения земельных участков к той или иной категории риска;

- возможно ли изменить присвоенную категорию риска;

- особенности проведения мероприятий федерального государственного земельного контроля (надзора) с учётом риск-ориентированного подхода;

- виды профилактических мероприятий, проводимые в рамках осуществления государственного земельного контроля (надзора) и др.

Телефон «горячей линии» 8(8152) 56-70-01.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/