«Горячая телефонная линия» Государственной инспекции труда в Мурманской области поможет в трудную минуту

В Государственной инспекции труда в Мурманской области работает «горячая телефонная линия» по вопросам, связанным защитой трудовых прав граждан в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Мурманской области.

В круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии» 8 800-444-20-28.

С 9.00 до 18.00 консультацию можно получить по телефонам: (8152) 995-079, (8152) 995-078, (8152) 995-083, (8152) 995-076; по вопросам охраны труда: (8152) 995-084, (8152) 995-077.