Горячая тема: в Мурманской области к отоплению уже подключено 95% социальных объектов и 94% многоквартирных домов

По данным регионального Министерства энергетики и ЖКХ, в Мурманской области к отоплению уже подключено 95% социальных объектов и 94% многоквартирных домов, об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«В этом году решение о старте подачи тепла принимали главы муниципалитетов. На социальных объектах она началась 1 сентября, в жилом фонде – на прошлой неделе», – отметил губернатор.

Мониторинг процесса подключения к теплоснабжению и своевременной регулировки систем ведёт региональный Мингосжилстройнадзор.

Для северян также работает «горячая линия» 8-800-250-78-25 (с 8.00 до 21.00 по будням).

«Если вы столкнетесь с какими-то проблемами, прошу обращаться на единую «горячую линию» ЖКХ Мурманской области. Коллег прошу чётко принимать сигналы и детально, оперативно отрабатывать. Комментарии в соцсетях прошу также воспринимать как обращения на «горячую линию», – подчеркнул в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

Подробнее о старте отопительного сезона в Мурманской области доложил министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Фото: https://gov-murman.ru