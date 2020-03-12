Горячие новости от короновируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По всему миру заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

В США ВВОДЯТ ЗАПРЕТ

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней. «Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы», - сказал он.

Это не будет, однако, относиться к Великобритании. Кроме того, по словам Трампа, исключения касаются тех американцев, которые пройдут «необходимые досмотры». «Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами (поступающими в США)», — добавил он.

Он обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся вирус. «Европейский союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек», — сказал он.

По его словам, США предприняли «беспрецедентные меры» по реагированию на распространение вируса, в частности, по запрету на поездки из Китая. Он назвал это «самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории». «Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», - заявил Трамп.

КИТАЙ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ

Сегодня официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране в целом уже прошёл. «В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения», - сообщил представитель комитета на брифинге.

«За пределами провинции Хубэй были выявлены семь новых случаев, из которых шесть - ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошёл», - добавил Ми Фэн.

В ФИНЛЯНДИИ ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ

В Финляндии, по последним данным, 61 инфицированный. Во вторник число заразившихся коронавирусом увеличилось на 21 человека. Такую информацию распространили в больничных округах.

11 пациентов находятся в столичном больничном округе, трое в Пирканмаа, один в Центральной Финляндии, один в Канта-Хяме, один в Варсинайс-Суоми, один в Северной Похъянмаа, один в Южной Карелии и ещё два в Сатакунта, пишет служба новостей «Yle».

В РОССИИ ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера «Diamond Princess».

Нарастающим итогом выписаны с выздоровлением 1318 человек.