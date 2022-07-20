«Горячие точки» пластикового загрязнения обнаружили волонтёры в Дальних Зеленцах

В Дальних Зеленцах Мурманской области завершилась совместная экспедиция добровольцев Единого волонтёрского центра Мурманской области, проекта «Чистая Арктика» и ученых биофака МГУ. За пять дней волонтёры собрали и отсортировали более 2,5 тонны берегового мусора, а ученые провели исследования, которые помогут внести вклад в проблему переработки отходов, найденных на побережье, и установить степень загрязнения пластиком побережья Баренцева моря.

Более 10% собранного мусора отправится на переработку или получит вторую жизнь. Так, например, найденные рыболовные сети участники экспедиции готовы отдать всем желающим. Их можно использовать для гораздо более мирных целей – из них получаются отличные гамаки, сетки для футбольных ворот или арт-объекты. Часть мусора также отправят в Москву, где в лабораториях учёные исследуют микроорганизмы, способствующие деградации пластика.

«Когда мы оценивали береговой пластик на Белом море, там показатели были примерно в 100 раз меньше, чем по Баренцеву. Если брать самые загрязненные участки, которые мы считали на Баренцевом море, то здесь есть такие, где отходов в 1000 раз больше. До нескольких тонн мусора на километр береговой линии – это, действительно, много. Получается, что это «горячая точка» пластикового загрязнения, и здесь же рационально искать и микроорганизмы, которые тоже как-то борются с этим загрязнением», – рассказала сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель экспедиционного проекта «СевМорСубботник» Олеся Ильина.

Во время экспедиции волонтёры очистили бухту Зеленецкую, а также бухту Порчниху. В общей сложности волонтёры преодолели больше 2000 километров по пересеченной местности. В экспедиции приняли участие водолазы-спасатели аварийно-спасательного отряда Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области. Они брали образцы грунта и биообрастания найденных на дне полипропиленовых канатов, а также обеспечивали безопасность волонтёров при выходах в море.

«Мы собрали гораздо больше, чем рассчитывали. Но, к сожалению, все это капля в море. Практически в каждой бухте, где мы были, находили пластик. Сложно представить, сколько мусора еще в Арктике, – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. – В этой экспедиции волонтёры сплотились и теперь подкованы экологически – они получили много новых знаний и разбираются в переработке и дальнейшей утилизации пластиковых отходов. Они безусловно прониклись бережным отношением к природе. Это и есть наша цель - через небольшие группы внедрять, распространять и реализовывать экологические проекты, прививать бережное отношение к природе».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам члена федерального штаба «Чистая Арктика» Андрея Нагибина, в ближайшее время в Мурманской области пройдут уборки в городах Кировске и Никеле, а также на территории государственного природного заповедника «Пасвик».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/