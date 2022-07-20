В МФЦ принимают первые заявки на участие в программе «Свой дом в Арктике»Предпринимательского энтузиазма у россиян за год поубавилось
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.07.22 13:00

«Горячие точки» пластикового загрязнения обнаружили волонтёры в Дальних Зеленцах

В Дальних Зеленцах Мурманской области завершилась совместная экспедиция добровольцев Единого волонтёрского центра Мурманской области, проекта «Чистая Арктика» и ученых биофака МГУ. За пять дней волонтёры собрали и отсортировали более 2,5 тонны берегового мусора, а ученые провели исследования, которые помогут внести вклад в проблему переработки отходов, найденных на побережье, и установить степень загрязнения пластиком побережья Баренцева моря.

Более 10% собранного мусора отправится на переработку или получит вторую жизнь. Так, например, найденные рыболовные сети участники экспедиции готовы отдать всем желающим. Их можно использовать для гораздо более мирных целей – из них получаются отличные гамаки, сетки для футбольных ворот или арт-объекты.  Часть мусора также отправят в Москву, где в лабораториях учёные исследуют микроорганизмы, способствующие деградации пластика.

«Когда мы оценивали береговой пластик на Белом море, там показатели были примерно в 100 раз меньше, чем по Баренцеву. Если брать самые загрязненные участки, которые мы считали на Баренцевом море, то здесь есть такие, где отходов в 1000 раз больше. До нескольких тонн мусора на километр береговой линии – это, действительно, много. Получается, что это «горячая точка» пластикового загрязнения, и здесь же рационально искать и микроорганизмы, которые тоже как-то борются с этим загрязнением», – рассказала сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель экспедиционного проекта «СевМорСубботник» Олеся Ильина.

Во время экспедиции волонтёры очистили бухту Зеленецкую, а также бухту Порчниху. В общей сложности волонтёры преодолели больше 2000 километров по пересеченной местности. В экспедиции приняли участие водолазы-спасатели аварийно-спасательного отряда Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области. Они брали образцы грунта и биообрастания найденных на дне полипропиленовых канатов, а также обеспечивали безопасность волонтёров при выходах в море.

«Мы собрали гораздо больше, чем рассчитывали. Но, к сожалению, все это капля в море. Практически в каждой бухте, где мы были, находили пластик. Сложно представить, сколько мусора еще в Арктике, – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. – В этой экспедиции волонтёры сплотились и теперь подкованы экологически – они получили много новых знаний и разбираются в переработке и дальнейшей утилизации пластиковых отходов. Они безусловно прониклись бережным отношением к природе. Это и есть наша цель - через небольшие группы внедрять, распространять и реализовывать экологические проекты, прививать бережное отношение к природе».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам члена федерального штаба «Чистая Арктика» Андрея Нагибина, в ближайшее время в Мурманской области пройдут уборки в городах Кировске и Никеле, а также на территории государственного природного заповедника «Пасвик». 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Русские цари». Документальный цикл (0+)15:40«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сезон для высоких зарплат в Мурманской области: работа в июле до 500000₽-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, курс евро к доллару поднимается-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика