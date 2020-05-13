Горячий график теплоэнергетиков на прохладное лето 2020 года
АО «МЭС» разместило на сайте компании график ежегодной остановки котельных Мурманска для проведения испытаний тепловых сетей и плановых ремонтов в 2020 году:
Котельная «Северная»
- остановка котельной на плановый ремонт - 7 – 20 июля;
- опрессовки тепловых сетей - 15 – 18 июня и 27 – 30 июля.
Опрессовки от ЦТП
- от ЦТП 171 и ЦТП 175 - 29 июня – 2 июля;
- от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. - 3 – 6 августа;
- ЦТП Северной Промзоны - 8 - 9 июня, 23 – 24 июля.
Котельная «Роста»
- остановка котельной на плановый ремонт - 6 – 19 августа;
- опрессовки тепловых сетей: 22 – 25 июня - 21 – 24 июля;
- испытание теплосети на тепловые потери - 8 июня – 11 июня.
Котельная ж.р. Абрам-Мыс
- остановка котельной на плановый ремонт - 15 – 28 июля;
- опрессовки тепловых сетей - 16 – 18 июня и 4 – 6 августа.
Опрессовки от ЦТП АО «МЭС», подключенные к тепловым сетям ПАО «Мурманская ТЭЦ»
- ЦТП - кв.2 Новое Плато, кв.2а Больничный городок - 16 – 22 июня и 4 – 10 августа;
- ЦТП Фестивальная, по ул. Шевченко, по ул. Бондарной, по ул. Прибрежной - 23 – 26 июня и 4 – 7 августа.
Котельная ТЦ «Росляково-1»
- остановка котельной на плановый ремонт - 14 – 27 июля;
- опрессовки тепловых сетей - 9 – 11 июня и 10 – 12 августа;
- испытания теплосети на тепловые потери - 23 – 25 июня.
Котельная ТЦ «Росляково Южное»
- остановка котельной на плановый ремонт - 9 – 22 июня;
- опрессовки тепловых сетей - 4 – 5 июня и 24 – 25 августа.
АО «Мурманская ТЭЦ» разместило свой график отключения котельных на проведение ремонтной кампании этого года:
Мурманская ТЭЦ - со 2 по 8 июня;
Южная котельная – с 9 по 15 июня;
Восточная котельная – с 16 по 22 июня.