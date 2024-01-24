Госархив Мурманской области показывает и рассказывает об исторических документах времён Великой Отечественной войны

Гостями недавней встречи стали участники историко-краеведческого клуба «Светлячки» Междуреченского сельского дома культуры.

Как сообщает vk.com/murmanculture, специалисты архива рассказали участникам встречи о героических страницах истории Кольского Заполярья. Из документов военного времени посетители узнали об эвакуации, бомбардировках Мурманска, мобилизации промышленных предприятий.

В ходе мастер-класса ребята получили первоначальные навыки работы с историческими источниками. Узнали, как найти интересующие архивные документы с помощью автоматизированной информационной системы по документам архивного фонда Мурманской области.

Особый отклик собравшихся вызвали воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, профессора Ивана Ушакова - о его нахождении в фашистском плену и отношении немецких солдат к советским гражданам. Также гости послушали аудиозапись интервью участника Великой Отечественной войны, разведчика Александра Бакина, в котором ветеран рассказывает о трагическом событии обороны полуостровов Средний и Рыбачий - гибели отряда разведчиков под командованием капитана Александра Юневича.

Фото: https://vk.com/murmanculture