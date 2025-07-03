Госархив Мурманской области принимает документы участников СВО

Государственный архив Мурманской области объявляет о начале приёма личных документов участников специальной военной операции. Акция направлена на сохранение исторической памяти и формирование документальной базы для будущих исследований.

К передаче принимаются различные материалы: личные документы, дневники, переписка, фотографии, творческие работы, а также предметы (нашивки, шевроны). Особую ценность представляют воспоминания, аудио- и видеозаписи интервью с участниками СВО и их близкими.

Принести документы могут как непосредственные участники событий, так и их родственники, волонтёры, медики и другие лица, имеющие отношение к спецоперации. Согласно федеральному законодательству, к переданным материалам может быть установлен ограниченный доступ сроком до 75 лет.

Для передачи необходимо обратиться в учреждение одним из способов:

по почте: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35;

по телефону 8 (815-2) 47-71-76;

по электронной почте: archiv-mo@mail.ru;

через официальную группу в социальной сети «ВКонтакте».

Все принятые документы станут частью архивного фонда Мурманской области и войдут в историческое наследие нашего региона.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, сохранение исторической памяти, в том числе об участии северян в локальных конфликтах, является одной из приоритетных задач регионального плана «На Севере – жить!». Так, учреждения культуры ведут системную работу в этом направлении: организуют встречи и интервью с участниками СВО и членами их семей, регулярно проводят патриотические и исторические мероприятия, создают тематические музейные экспозиции. Также специалисты культуры активно вовлечены в волонтёрскую деятельность в этих направлениях, что позволяет расширить форматы сохранения памяти и поддержки ветеранов СВО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549655/#&gid=1&pid=1