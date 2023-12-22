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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.23 08:45

Госархив Мурманской области в Кировске пополнился редчайшими документами

Архивисты получили документы ликвидированного в 2016 году Хибинского технического колледжа. Около 19000 дел постоянного хранения по личному составу работников и студентов колледжа и его предшественника – Кировского горно-химического техникума (1931-2015 годы).

Как пишет vk.com/murmanculture, документы доставили из Санкт-Петербургского горного университета имени императрицы Екатерины II.

Приём дел старейшего в Хибинах технического учебного заведения является знаменательным не только в силу его значительного объёма. Огромную историческую ценность представляют сами документы, особенно приказы директора по личному составу, личные дела уволенных работников и студентов, обучавшихся с 1931 года по 2007 год, и др.

Архивисты уверены, что принятые документы откроют исследователям немало новых интересных страниц по истории не только профессионального образования в Хибинах, но и нашего края.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457269855%2Fwall-139605315_25227

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