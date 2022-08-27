Госавтоинспекция Мурманской области подвела итоги операции «Встречная полоса»

В Мурманской области завершена операция «Встречная полоса», проводимая в период с 12 по 21 августа 2022 года, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, совершающих выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

Сотрудниками Госавтоинспекции региона за 10 дней было пресечено 176 таких нарушений: из них 171 водитель привлечены впервые за нарушение ПДД, связанного с выездом на встречную полосу (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ) и 5 водителей за совершение повторного выезда (часть 5 статьи 12.15 КоАП РФ).

Наказанием за выезд на встречную полосу в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ является штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права на управление транспортными средствами от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения - лишение права на управление транспортными средствами на 1 год.

Кроме того, статья 264.2 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность за нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенному права управления за повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Максимальное наказание предусмотрено в виде штрафа в размере 500000 рублей или лишения свободы на срок до трёх лет.