Госавтоинспекция Мурманской области предупреждает об ухудшении дорожных условий

В Мурманской области Госавтоинспекция порекомендовала жителям отказаться от управления личным транспортом в ближайшее время. Как отметили в ведомстве, в регионе ухудшаются погодные условия, усилился снегопад, а наличие гололёда на дорогах увеличивает риск создания ДТП.

Водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными на дорогах, стоит выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий, а также заблаговременно снижать скорость в зонах пешеходных переходов. Сотрудники ГИБДД советуют также правильно выбирать безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

Пешеходам в условиях ограниченной видимости нужно ответственнее отнестись к переходу дороги, необходимо отвлечься от гаджетов - убрать мобильный телефон, снять наушники и сконцентрировать внимание на своём движении. Для обеспечения достаточного обзора и объективной оценки дорожной ситуации необходимо снять, либо убрать предметы и элементы одежды, закрывающие обзор (зонты, капюшоны и т.д.).

Госавтоинспекция напоминает гражданам о том, что пересекать проезжую часть разрешено только в установленных местах - после того, как вы убедились в абсолютной безопасности своего манёвра.