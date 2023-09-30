Госавтоинспекция Мурманской области усиливает контроль по выявлению нарушений правил дорожного движения на федеральной автодороге

За последние 10 дней сотрудниками ГИБДД пресечено более 300 нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Напоминаем, что данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям. Даже при скорости 40 км/ч последствия удара от лобового столкновения могут оказаться фатальными для водителей и пассажиров.

Кроме того, опасное нарушение может повлечь за собой не только административный штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, но и в некоторых случаях наказание в виде лишения права управления транспортным средством, а в случае повторного нарушения и уголовную ответственность.

Стражи порядка на дорогах просят водителей при выезде на федеральную автодорогу быть максимально внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим, боковой интервал, расстояние до впереди движущегося транспортного средства. Обязательно учитывать погодные условия и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: https://gov-murman.ru