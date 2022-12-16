Госавтоинспекторы Мурманской области предупреждают северян об ухудшении дорожной обстановки

По данным гидрометеорологической службы в регионе в ближайшее время ожидается сильный порывистый ветер и выпадение осадков в виде снега. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Всем автолюбителям рекомендуется быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

Пешеходам следует проявлять особую осторожность при переходе дороги: убирать смартфоны и наушники, снимать капюшоны, на одежде использовать световозвращающие элементы.

Фото: https://gov-murman.ru