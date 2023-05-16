Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Госдума приняла решение о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий закон, внесенный президентом, был принят единогласно на пленарном заседании 16 мая.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского договора. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, прекращение существования СССР и ОВД, расширение НАТО на восток потребовали адаптации договора к новым условиям. По настоянию России был запущен соответствующий переговорный процесс, и 19 ноября 1999 года в Стамбуле было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое так и не вступило в силу «из-за деструктивной разрушительной политики западных государств-участников, отказавшихся его ратифицировать и продолжавших обход ограничений первоначального ДОВСЕ за счёт расширения Североатлантического альянса», подчеркнул Рябков.

Как сообщает «Парламентская газета», Россия в 2007 году приостановила действие ДОВСЕ. «У стран Запада было более чем достаточно времени, чтобы проявить здравый смысл, но они предпочли идти дальше по пути наращивания конфронтации с Россией, что, среди прочего, нашло официальное документальное подтверждение в новой стратегической концепции НАТО, не говоря обо всех их практически враждебных действиях в отношении России», — подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, происходило открытое натравливание Украины на Россию и накачивание киевского режима вооружениями и военной техникой.

События последнего времени, заявки Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО, прием Финляндии в альянс и заключение ею соглашения с США, создающего основу для размещения американских сил на финской территории, существенно ухудшили военно-политическую обстановку в Европе, оказали значительное воздействие на ситуацию с безопасностью. «Силы США и НАТО будут нависать над Санкт-Петербургом не только с юго-запада, где до границы 105 километров, но и с северо-запада — около 140 километров», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Финляндия и иностранные войска на ее территории не подпадают под ограничения ДОВСЕ. Для России же даже с учетом формального приостановления договорные ограничения сохранялись бы. «Понятно, что в новых условиях договор окончательно стал пережитком прошлого. У наших противников не должно быть иллюзий, что Россия может в него вернуться», — заключил замглавы Министерства иностранных дел.

Госдума проголосовала за денонсацию договора единогласно.