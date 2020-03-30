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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.20 08:00

Госдума может рассмотреть проект закона о повышении оплаты больничных на этой неделе в 3-х чтениях

Законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ и получении выплат на ребёнка без подачи заявления, скорее всего, будет рассмотрен Госдумой на этой неделе во всех трёх чтениях, сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты больничного до МРОТ, документ опубликовали в парламентской базе данных. Предполагается, что такая мера будет действовать до конца года. Оплачивать больничный исходя из МРОТ будут в том случае, если пособие по временной нетрудоспособности в расчёте за полный месяц окажется ниже этой суммы.

С такой инициативой ранее выступил Владимир Путин в своём телеобращении к россиянам о мерах поддержки экономики и граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Кроме этого, законопроект предлагает освободить семьи до 1 октября 2020 года от обязанности подавать заявление о назначении на новый срок выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, а также извещать органы власти и отделения ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, влекущих остановку этой выплаты.

«В Госдуму поступил 26 марта проект закона. Он был оперативно расписан в наш комитет. Мы в пятницу провели заседание, и у нас во вторник уже намечено рассмотрение проекта закона, который касается двух вещей: первое — это пособие по временной нетрудоспособности, чтобы они рассчитывались, исходя из гарантированной месячной суммы в размере МРОТ, и второе касается ежемесячных выплат семьям, имеющих детей. Этот законопроект уже поступил, и я думаю, что на следующей неделе, он будет рассмотрен во всех трёх чтениях», — сказал Нилов.

Депутат подчеркнул, что законопроект будет рассмотрен оперативно, так как его принятие крайне важно в современных непростых условиях, когда многие остаются на карантине, на вынужденном больничном.

«По нашей линии пока это все. Многие вопросы, которые президент озвучил, регулируются либо указом президента, либо постановлением правительства. Ещё не исключаем поступления законопроекта, связанного с выплатой в течение трёх месяцев всем семьям, у кого есть право на получение маткапитала, но, опять же, здесь может быть как законодательное регулирование, так и незаконодательное», — пояснил депутат.

Нилов отметил, что на следующей неделе практически все заседания ГД будут посвящены вопросам, озвученным в обращении президента, и нарушению режима карантина, в результате которого пострадали или погибли люди.

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