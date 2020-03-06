Мурманскстат «нарисовал» портрет женщин Мурманской областиВ Москве введён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.03.20 08:00

Госдума одобрила закон о налоговых льготах для инвесторов в Арктике

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовывать на арктических территориях новые проекты. Документ был внесён правительством РФ в пакете законопроектов, направленных на предоставление льгот инвесторам в Арктике.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях, расположенных, в частности, в северной части Охотского моря (на 55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72 градуса северной широты), в Печорском и Белом морях, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на период после 1 января 2020 года, а также в Японском море.

Как говорил ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, для этих месторождений предполагается установление ставки НДПИ на уровне 5% на 15 лет.

Закон устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа (СПГ) или для производства нефтехимической продукции, на новых производственных мощностях до достижения объема добычи 250 млрд куб. метров. Ставка будет применяться при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет с даты реализации продукции нефтехимии - на участках недр, полностью расположенных севернее Северного полярного круга: в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.

Кроме того, законом предусматривается распространение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и льготной налоговой ставки по НДПИ на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70 градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, с распространением на пользователей недр таких участков права перейти на НДД.

Предусматривается предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края или частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты, лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 года, в размере фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов инфраструктуры для освоения недр.

Налоговый вычет по НДПИ не может быть больше разницы между фактической суммой НДПИ и суммой НДПИ, полученной с применением базовой цены нефти, определенной в предусмотренном Бюджетным кодексом порядке.

«Выпадающие доходы федерального бюджета с учетом получения дополнительных налогов в виде поступлений по налогу на прибыль организаций составят около 100 млрд рублей в год. При этом суммарный положительный эффект для бюджетов бюджетной системы РФ от предоставления налогового вычета по НДПИ на период реализации проектов по разработке месторождений углеводородного сырья в Арктической зоне составит 1,9 трлн рублей», - говорится в документе.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Поправками ко второму чтению были приняты нормы о распространении льгот для новых газовых месторождений на месторождения Ненецкого автономного округа. Кроме того, поправками предусмотрено, что налоговый вычет применяется с 1-го числа налогового периода, в котором вступили в силу нормы закона, до истечения 120 налоговых периодов с начала применения налогового вычета.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Анатолий Степанович Будко
03.03.20 16:16
Лично - Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу Лично - Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу Лично - Прокурору Ново
Комментарий к новости:Ветеран с протянутой рукой!
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Комментарий к новости:Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Комментарий к новости:Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В мурманских магазинах белокочанная капуста растёт в цене-PRO Валюту (16+)Доллар и евро укрепляются-PRO Энергетику (18+)Кольская ГМК повышает надёжность электроснабжения своих подразделений-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)Минтруд РФ предлагает новую систему оплаты отпусков и декретов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 786 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика