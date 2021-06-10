Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве

Государственная Дума приняла во втором чтении изменения в федеральный Закон о рыболовстве, разрешающий рыбакам-прибрежникам производить охлажденную рыбную продукцию непосредственно на борту судна.

В настоящее время на промысловых судах допускается лишь транспортировать, хранить и выгружать уловы рыбы в свежем, живом и охлажденном виде. Действующие правила вынуждают рыбопромысловые компании отказываться от прибрежного рыболовства, что негативно влияет на полномасштабную загрузку рыбоперерабатывающих предприятий необходимым сырьем.

С проектом изменений в федеральный Закон о рыболовстве ранее выступил сенатор от Мурманской области Константин Долгов. Пути решения проблемы разделки рыбы на судах губернатор Андрей Чибис обсуждал на недавней встрече в Москве с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко.

«Это большая победа для наших рыбаков. Осталось пройти третье чтение на следующей неделе, чтобы окончательно добиться разрешения судам перерабатывать рыбу в море и доставлять на берег свежей», – отметил губернатор Андрей Чибис. – Благодарю коллег в федеральном правительстве, лично вице-премьера Викторию Абрамченко и сенатора Константина Долгова за активное участие в решении острого вопроса».