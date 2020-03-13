Госдума приняла в первом чтении пакет из трёх законопроектов по налоговым льготам в Арктике

Государственная Дума Российской Федерации на заседании 12 марта приняла в первом чтении три законопроекта из пакета документов, направленных на господдержку и стимулирование предпринимательской деятельности в Арктике. Об этом говорится в материалах нижней палаты российского парламента.

В числе принятых в первом чтении законопроектов, направленных на формирование общих мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктике и влекущих вслед за этим изменения в Налоговый кодекс страны и ряд законодательных актов Российской Федерации: О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации; О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Депутат Госдумы от Мурманской области, член партии «Единая Россия» Алексей Веллер выступил в поддержку законопроекта.

Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 10 миллионов рублей. Статус резидента позволяет получить различные налоговые и неналоговые преференции, в том числе льготы по федеральным, региональным, местным налогам и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Алексей Веллер в своем выступлении предложил снизить инвестиционный порог для вступления в резиденты арктической зоны, установив его в размере от 1 до 3 миллионов рублей.

– Когда мы говорим о сбалансированном и комплексном развитии Арктических территорий, то надо понимать, что, предоставляя льготы для крупных инвестиционных проектов, нельзя забывать о малом и среднем предпринимательстве, потому что именно оно создает комфортную среду для людей, живущих на севере, обеспечивает рабочие места, закрывает вопрос социальной инфраструктуры и многое другое. Член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Веллер считает необходимым снизить для малого и среднего бизнеса в Арктике платежи во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%.

Он отметил, что данная льгота для малого и среднего предпринимательства, должна быть чётко закреплена в законе, чтобы не было двояких толкований, кривотолков и различных применений этой нормы.

В заключении Алексей Веллер поблагодарил всех за работу и выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу над законом.