Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс по изменению ставок сбора за пользование водными биоресурсами

Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс в части изменения ставок сбора за пользование водными биоресурсами (проект федерального закона № 1260570-7 «О внесении изменений в главу 25-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»).

Документ разработан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ставки сбора не менялись с 2004 года. Поправки повышают налог на вылов ценных водных биоресурсов (высокорентабельных), для неценных и добываемых для личного потребления видов рыб предлагается сохранить действующий размер ставки – 20 рублей за тонну.

Как сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства, изменения предусматривают стимулирование льготным налогообложением увеличения объёмов и доли выпуска рыбной продукции высокой степени переработки, повышение эффективности и безопасности добычи за счет промысла на новых судах, а также обеспечения сырьём береговых рыбоперерабатывающих предприятий. То есть льготы предполагается ввести для пользователей, которые занимаются производством продукции высокой степени переработки, работают в режиме прибрежного рыболовства и ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях. Кроме того, сохраняется льгота по уплате сбора за пользование объектами водных биоресурсов по ставке в размере 15% для градо- и посёлкообразующих российских рыбохозяйственных организаций до конца 2025 года.