Госдума приняла в трёх чтениях разработанный по поручению Президента РФ закон, призванный защитить права автовладельцев

Закрытый перечень оснований для установки комплексов автоматической фиксации нарушений, обязательное предупреждение о камерах, согласование мест дислокации с ГИБДД и другие правила впервые закреплены на законодательном уровне. В связке с этим законопроектом, как пишет «Коммерсант», примут и поправки к КоАП.

В настоящее время правила установки и применения дорожных камер описаны в ГОСТе и рекомендациях Минтранса - эти документы необязательны для применения, ссылаться на них при обжаловании штрафов водители не могут. Принятый вчера правительственный документ вводит законодательное регулирование процесса.

Установка комплекса будет согласовываться с ГИБДД, владельцем дороги и местными властями. Передвижные камеры будут передислоцировать после «прекращения обстоятельств», послуживших причиной для их установки. Решение о демонтаже стационарной камеры принимается владельцем дороги, местными властями и ГИБДД.

Местные власти обяжут передавать в МВД точные данные об установке камер и перечень фиксируемых нарушений - эта информация должна размещаться в сети. Со вступлением в силу закона можно будет обжаловать штраф с не обозначенной по правилам камерой. Закрепляется обязанность региона финансировать расходы по содержанию камер (включая почтовые по рассылке штрафов) и передавать фотовидеоматериалы ГИБДД.

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2024 года. Установленные до этой даты комплексы разрешат использовать, если это не будет противоречить новому закону, в противном случае их нужно отключить и демонтировать.