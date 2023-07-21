Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий в РФ процедуру северного завоза

Как говорится в законе «О северном завозе», единый морской оператор будет создан не позднее 1 января 2026 года. Предполагается выделение субсидий на перевозки топлива и льготные тарифы при каботажных перевозках.

Документ, в частности, ранжирует грузы северного завоза. Так, к первой категории предлагается отнести те из них, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, ЖКХ и энергетики, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары народного потребления первой необходимости, лекарственные средства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания, топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы.

Ко второй категории относятся грузы для государственных и муниципальных нужд (за исключением грузов первой категории).

Федеральный координатор северного завоза (его назначит правительство; предполагается, что это будет Минвостокразвития) будет определять ежегодную потребность в грузах северного завоза на трехлетний период, а также их номенклатуру и объём, условия договоров. Перечень территорий северного завоза определит правительство РФ на основании предложений высших должностных лиц регионов.

Планируется создание единого морского оператора северного завоза. Он будет обеспечивать регулярные каботажные перевозки грузов северного завоза между морскими портами. По согласованию с федеральным координатором оператор будет утверждать маршрут и график движения судов. Основы ценообразования на услуги единого морского оператора северного завоза и правила регулирования тарифов на такие услуги определит правительство РФ.

Ко второму чтению депутаты уточнили, что единый морской оператор северного завоза будет определяется правительством сроком на пятнадцать лет. При этом депутаты добавили норму о том, что оператор будет вправе проводить регулярные каботажные перевозки грузов как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

Дата начала деятельности единого морского оператора также прописана в законе - не позднее 1 января 2026 года.

В законе-спутнике в Кодекс торгового мореплавания РФ вносится поправка, по которой при каботаже обеспечивается в первоочередном порядке перевозка грузов северного завоза первой и второй категории. В Уставе железнодорожного транспорта аналогичная оговорка приоритета грузов сделана для ж/д перевозок.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, субсидии из федерального бюджета на возмещение юридическим лицам недополученных доходов будут предоставляться ОАО «РЖД» - на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку железнодорожным транспортом во внутрироссийском сообщении моторного топлива (1,697 млрд рублей ежегодно); юридическим лицам - на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за льготных тарифов на каботажные перевозки грузов между морскими портами в рамках маршрута Большой порт Санкт-Петербург (или порт Мурманск) - порт Владивосток (или порт Восточный) и в обратном направлении, а также затрат, связанных с судозаходом в морские порты в рамках маршрута (560 млн руб. ежегодно).

«Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на указанные цели составляет 2 млрд 203,3 млн рублей ежегодно», - говорится в материалах Госдумы.

Кроме того, правительство определит перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза, их финансирование планируется осуществлять с 2026 г. в размере 100%. По предварительной оценке, расходы федерального бюджета на содержание (ремонт, капитальный ремонт) данных объектов в 2026 г. составят 7,4 млрд рублей. Речь идёт о внутренних водных путях, автомобильных дорогах, аэродромах, находящихся в федеральной собственности. Окончательный расчёт будет возможен после утверждения правительством РФ полного перечня объектов, говорится в пояснительных материалах.

Ещё одна статья расходов закона - создание и эксплуатация федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Северный завоз». Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на создание и эксплуатацию составляет 819,57 млн рублей (в том числе в 2024 г. - 176,27 млн рублей, в 2025 г. - 314,11 млн рублей, в 2026 г. - 329,19 млн) После разработки и ввода в эксплуатацию затраты на обслуживание ФГИС составят 24,7 млн рублей ежегодно, следует из пояснительных материалов.

Реализация закона «О северном завозе» отвечает интересам трёх миллионов россиян в 25 регионах страны, она позволит стабилизировать цены на потребительские товары и исключит дефицит определенных категорий, которыми пользуются предприниматели. Об этом заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Как сообщает pnp.ru, по словам сенатора, в скором времени документ будет рассмотрен в Совете Федерации.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ММП».