Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы

Госдума приняла закон, который позволяет родителям и усыновителям участников специальной военной операции (СВО) взять кредитные каникулы.

Как пишет 1prime.ru, ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак пояснил, что закон вносит в список лиц, которым предоставляется право на кредитные каникулы, всех созаёмщиков участника СВО. Теперь, этим правом смогут воспользоваться не только супруги, дети и иждивенцы участника СВО, но и его родители и усыновители. При этом указанная норма будет иметь обратную силу: льготный период можно будет оформить начиная с 21 сентября 2022 года.

В течение всего периода предоставленных участнику СВО кредитных каникул, все члены его семьи – созаёмщики смогут не платить по кредиту, и это не будет считаться просроченной задолженностью, пояснял журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, данная мера позволит дополнительно защитить такие семьи, подчеркивал он.

Закон также предполагает, что в случае гибели военнослужащего или признания его инвалидом I группы обязательства его родителей или усыновителей, являющихся созаёмщиками по кредитному договору, прекращаются. Это изменение также будет иметь обратную силу, но распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Турчак ранее пояснял, что сейчас закон составлен так, что при наличии созаёмщиков-родителей (усыновителей) долг не списывается в полном объёме, а ложится на их плечи, отмечал Турчак. Новый закон, по его словам, решает эту проблему.

В настоящее время кредитные каникулы предоставляются военнослужащим, добровольцам и мобилизованным гражданам, которые участвуют в СВО, а также членам их семей — супругам, несовершеннолетним детям; детям старше 18 лет, ставшим инвалидами в детстве; детям до 23 лет, обучающимся очно; а также лицам, находящимся на иждивении участника СВО.

Льготный период распространяется на срок службы, увеличенный на 30 дней. Причём он может быть продлён на время нахождения заёмщика — участника СВО в госпиталях для излечения или признания его безвестно отсутствующим. В случае гибели участника СВО или признания его инвалидом I группы его обязательства по кредитному договору, а также обязательства членов его семьи прекращаются.

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457466760%2Falbum-133441491_00%2Frev