Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ

Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.

В соответствии с документом с 1 апреля по 31 декабря больничные будут рассчитывать исходя из МРОТ в тех случаях, когда пособие по временной нетрудоспособности в расчёте за полный месяц окажется ниже этой суммы. При этом будут учитываться и районные коэффициенты к зарплате.

Кроме того, до 1 октября семьи освобождаются от обязанности подавать заявление о назначении на новый срок выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка, а также извещать органы исполнительной власти и отделения Пенсионного фонда о смене места жительства и обстоятельствах, из-за которых такие выплаты прекращаются, пишет РИАН.

Сейчас больничные рассчитывают исходя из средней зарплаты и стажа застрахованного. При стаже восемь лет и больше работник получает 100 процентов от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80 процентов, до пяти лет - 60 процентов.