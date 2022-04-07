Госдума приняла закон о расчётах в рублях для зарубежных компаний по СПГ-проектам в Арктике

Государственная Дума на заседании 6 апреля приняла закон, устанавливающий в морских портах расчёты в рублях для иностранных компаний за услуги по погрузке, выгрузке и хранению на перегрузочных комплексах сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне РФ.

Как пишет ТАСС, цены смогут устанавливаться в иностранной валюте, однако расчёты будут производиться только в рублях. Как уточняется в пояснительных материалах, такая мера необходима для снижения рисков при реализации СПГ-проектов, связанных с волатильностью на валютных рынках.

«Проекты по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ реализуются с участием иностранных компаний, которые являются акционерами СПГ-проектов, и с привлечением кредитных ресурсов в иностранной валюте. <…> Цены, которые устанавливаются на срок окупаемости инвестиционных проектов, могут устанавливаться в иностранной валюте, при этом расчеты за указанные услуги осуществляются в рублях», - уточняется в документе.

Закон направлен на устранение рисков нереализации частными инвесторами обязательств по строительству перегрузочных комплексов СПГ как объектов инфраструктуры морских портов. Принятие документа будет способствовать развитию производства сжиженного природного газа в Арктической зоне РФ.