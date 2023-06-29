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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.23 14:00

Госдума приняла закон о создании системы мониторинга вечной мерзлоты в России

Документ был подготовлен правительством РФ, он вводит в российское законодательство такие определения, как «вечномерзлый грунт», «состояние многолетней (вечной) мерзлоты» и «деградация вечномерзлого грунта».

Напомним, предметная разработка документа (№242394-8) началась в 2020 году после разлива дизельного топлива в Норильске.

Создание государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты предлагается вести на базе наблюдательной сети Росгидромета.

На первом этапе реализации проекта (2023 г.) предлагается разработать методы мониторинга, проверить их в Арктической зоне. При реализации первого этапа предполагается учесть опыт работы ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» по организации пунктов мониторинга, расположенных на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Северная Земля. «Указанные пункты после проведения дооснащения впоследствии войдут в состав создаваемого государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты», - говорится в пояснительной записке к закону.

Второй этап реализации проекта (2024-2025 гг.) предполагает организацию мониторинга на всей территории вечной мерзлоты в РФ.

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