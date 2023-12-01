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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.23 15:30

Госдума приняла закон «О занятости населения в РФ» в обновленной редакции, который вступит в силу с 1 января 2024 года

Госдума 30 ноября приняла в третьем, окончательном, чтении закон «О занятости населения в РФ» в обновленной редакции. Закон определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения.

Как пишет finmarket.ru, вводятся понятия «занятость», «граждане, ищущие работу», «безработные граждане» (трудоспособные граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить), «граждане, впервые ищущие работу», «граждане, находящиеся под риском увольнения» (работники, в отношении которых по инициативе работодателя принято решение о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, простоя, проведении мероприятий по увольнению в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя).

Также определяется категория граждан, испытывающих трудности в поиске работы, отдельно выделяется категория «занятых граждан».

Регламентируются основные направления государственной политики в сфере занятости населения (например, содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы и т.д.).

Закрепляются полномочия Минтруда России, Роструда и органов службы занятости по реализации госполитики в сфере занятости населения.

Также в законе Роструд определяется оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (ЕЦП).

Информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала «Госуслуги» и единой системы межведомственного электронного взаимодействия, предусматривает закон.

Кроме того, в нем фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит:

- в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12792 рубля;

- в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 тысяч рублей.

Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей.

В законе предусматривается возможность назначения по предложению государственного учреждения службы занятости безработному гражданину пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста при одновременном соблюдении установленных законом условий.

Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в РФ, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений.

Авторами закона стала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как ранее отмечал Володин, «действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад, сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы; принятие нового закона о занятости назрело давно».

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Комментарии

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