Рабочие и производственники: на ком ещё держится рынок труда Мурманской области?Проверьте свои знания об истории развития регионального парламента и особенностях его формирования и работы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.04.24 10:00

Госдума приняла закон о запрете привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ

Госдума 9 апреля приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении закон о защите прав граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ.

Поправки внесены в Жилищный кодекс РФ в части совершенствования порядка взыскания просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, отметил, что «в 2019 году Госдума приняла закон, запрещающий привлекать коллекторские агентства к возврату долгов граждан по ЖКХ», откликаясь таким образом на многочисленные просьбы избирателей.

В настоящее время управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация не вправе передавать долги физлиц коллекторам.

Поправками в Жилищный кодекс РФ «предлагается расширить перечень лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности, включив в него наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда», а если эти лица попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделки будут признаваться ничтожными, пояснил Володин.

По его словам, принятие закона «позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей».

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире13:00«Трое в лифте, не считая собаки». Художественный сериал, 2 серия (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Рубль пассивен на фоне отсутствия ощутимой динамики на сырьевом рынке-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Госдума приняла закон о запрете привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о запрете привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика