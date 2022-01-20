Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%, Совет Федерации 26 января его рассмотрит

Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, согласно которому страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% с 1 января 2022 года. Закон был принят палатой единогласно, без воздержавшихся.

Решение коснётся 30,8 млн россиян - получателей страховых пенсий, потребует выделения Пенсионному фонду РФ дополнительного финансирования в размере 172,8 млрд рублей.

Как пояснила в ходе заседания докладчик, член комитета по труду Светлана Бессараб, по этому закону пенсионеры получат пенсии в повышенном размере в том числе и за январь. Проиндексированные пенсии начнут выплачивать с февраля, за январь пенсионеры получат докомпенсацию к уже полученной пенсии, уточнила Бессараб.

За январь пенсия была проиндексирована на 5,9%.

Закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года включён в проект повестки заседания Совета Федерации 26 января, сообщается на сайте верхней палаты.