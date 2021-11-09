Госдума приняла закон об обмене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей без идентификации

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тысяч рублей.

Принятый закон предусматривает, что идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. При проведении данных операций на сумму более 40 тысяч рублей, но не превышающую 100 тысяч рублей, будет проводиться упрощенная идентификация клиента.

Уточняется, что представитель организации всё равно может потребовать провести идентификацию, если возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.