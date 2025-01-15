Госдума приняла законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года, а Минтруд предлагает сделать программу бессрочной
Документом предлагается продолжить срок действия данной программы до 31 декабря 2030 года. Вячеслав Володин напомнил, что законопроект направлен на реализацию Послания Президента, поэтому он был рассмотрен в приоритетном порядке на первом пленарном заседании.
Вчера Государственная Дума на первом пленарном заседании восьмой сессии приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.
«Законопроект о продлении программы материнского капитала направлен на реализацию Послания Президента Федеральному Собранию, поэтому он был рассмотрен в приоритетном порядке уже на первом пленарном заседании сессии», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Председатель ГД подчеркнул, что программа материнского капитала была инициирована Владимиром Путиным в 2006 году и стала одной из самых эффективных мер социальной поддержки будущих мам, молодых родителей. За время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов.
«Важно, что с 1 февраля 2025 размер материнского капитала будет проиндексирован. Размер выплаты на первого ребёнка, если он был рождён или усыновлен не раньше 1 января 2020 года, составит 676 тысяч 398,58 рубля. Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребёнок родился до 2020 года. За второго или последующих детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2020 года, родители смогут получить 893 тысячи 835,55 рубля, если до этого не получали сертификат. После принятия этого закона ещё около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал», — сказал Вячеслав Володин.
А в это время Минтруд внёс в Госдуму предложение о том, чтобы сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом 14 января заявил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты России Андрей Пудов.
«Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли», — сообщил он на пленарном заседании в Госдуме.
Фото: http://duma.gov.ru/news/60718/