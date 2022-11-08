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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 09:30

Госдума рассмотрит законопроект о признании добровольцев СВО ветеранами

На пленарном заседании 8 ноября Госдума рассмотрит целый ряд важных инициатив. В том числе в первом чтении - законопроект (№228180-8), признающий добровольцев ветеранами боевых действий. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на пресс-подходе по итогам заседания Совета Думы.

Как пишет www.pnp.ru, на этой неделе в Госдуме пройдут три пленарных заседания — во вторник, среду и четверг, сообщил Жуков.

8 ноября в первом чтении будет рассмотрен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий добровольцам, выполняющим задачи в ходе спецоперации на Украине, а также присвоить добровольцам, ставшим инвалидами в ходе спецоперации, статус инвалидов боевых действий.

Законопроект внесён на рассмотрение Госдумы депутатами от различных фракций и сенаторами во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Инициативой предлагается распространить статус ветерана боевых действий на людей, поступивших в созданные по решению органов власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач в ходе спецоперации на Украине.

Также документ предусматривает установление статуса инвалида боевых действий добровольцам, ставшим инвалидами из-за получения ранения, контузии или увечья при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

«За указанными инвалидами боевых действий закрепляются меры соцподдержки, предусмотренные законом о ветеранах», — сказал Жуков.

Также, по его словам, 8 ноября будут рассмотрены изменения в Гражданский кодекс о включении в российский гражданский оборот юрлиц, действующих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также рассмотрят проекты законов об усилении контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стратегически важные секторы экономики.

«В первом чтении рассмотрим вопрос о возможности получения ипотечных каникул заемщиками, пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. И во втором чтении — законопроект о расширении мер поддержки добровольцев-волонтёров путем предоставления им права на оплату услуг связи», — сказал Жуков. Также в повестке пленарного заседания стоят изменения в Налоговый кодекс о расширении перечня доходов, полученных добровольцами, освобождаемыми от налогообложения. Ещё одним законопроектом завтрашнего заседания предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 330 процентов социальной пенсии гражданам, награждённым тремя орденами Мужества или «За личное мужество».

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