Госдума успеет рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах до 1 февраля

Но это при маловероятном условии, что закон не отложат при улучшении эпидситуации в стране, заявил РИА «Новости» зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

«Я думаю, что Госдума успеет принять (законопроект. — Ред.) до 1 февраля, где-то после 20 января», — сказал Леонов и добавил, что рассмотреть проект во втором чтении могут до 25 января.

По его словам, нижняя палата парламента на следующей неделе рассмотрит и обобщит все поступившие из регионов отзывы и предложения ко второму чтению проекта.

«Думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению», — сказал Леонов.

Как пишет 1prime.ru, в середине декабря законопроект о QR-кодах в общественных местах после одобрения Госдумой в первом чтении был повторно направлен на месяц в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения ко второму чтению.

Согласно законопроекту, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Иностранные граждане, получившие иностранную вакцину, по-прежнему должны иметь с собой отрицательный ПЦР-тест, говорится в законопроекте.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/422705/#&gid=1&pid=1