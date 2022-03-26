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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.22 12:00

Госэкспертизу объектов, построенных за бюджетные деньги, проведут быстрее

Правительство Мурманской области принимает все меры для того, чтобы сложная экономическая ситуация не отразилась на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта. В частности, будут сокращены сроки прохождения государственной экспертизы для объектов, построенных за счёт средств из бюджетов всех уровней.

Сокращение сроков произойдет за счет скорейшего рассмотрения пакета документов экспертами после подписания договора с заказчиком, а также проектировщикам будет отведено меньше времени на устранение замечаний.

«Если раньше корректировать проектную документацию они могли от 10 до 14 дней, то теперь у них будет всего неделя», – объяснила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Таким образом, общий срок прохождения госэкспертизы для объектов, возводимых за бюджетные средства, сократится примерно на 10 дней.

«Сокращение сроков прохождения экспертизы не отразится на качестве проектов, поскольку пока проектировщик не исправит все замечания, положительное заключение выдано не будет. Однако как быстро это произойдёт, зависит не только от скорости рассмотрения документов экспертами, но и от проектировщиков, которые не всегда оперативно и качественно корректируют свои проекты», – уточнили в Управлении государственной экспертизы Мурманской области.

 

 

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