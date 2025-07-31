Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 17:30
«Госфильмофонд. Машина времени» — первый в мире телеканал архивного кино начал вещание
Федеральное учреждение культуры «Госфильмофонд России» при поддержке Минкультуры РФ запустило уникальный кабельный телеканал «Госфильмофонд. Машина времени» — первый в мире телеканал, где круглосуточно транслируются архивные киноматериалы из богатейшей коллекции Фонда.
На канале — уникальная документальная хроника, охватывающая десятилетия истории страны, включая кадры, ранее недоступные широкой публике.
Канал уже доступен на многих популярных российских онлайн-платформах, а также по ссылке: https://tv-stream.ru/channels/mashina-vremeni
(16+)
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Последние комментарии
Александр
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