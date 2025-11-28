Праздник к нам приходит: в Мурманской области 1 декабря стартует ежегодный конкурс «Окно в Новый год»Мурманская область — в числе лучших читающих регионов в России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.25 16:30

Госинспекция труда в Мурманской области завершила расследование двух смертельных несчастных случаев на предприятиях региона

Государственная инспекция труда в Мурманской области сообщает о завершении дополнительного расследования несчастного случая, произошедшего в прошлом месяце в ЗАТО г. Североморск.

Напомним, в результате падения с высоты при выполнении работ по ремонту фасада многоквартирного дома погибла работница.

Государственный инспектор труда установил, что трудовые отношения не были оформлены должным образом, а правила безопасности грубо нарушены. Расследование выявило системные нарушения требований охраны труда, ставшие прямыми причинами трагедии:

- неудовлетворительная организация производства работ (работы на высоте проводились без оформления наряда-допуска; к работам был допущен работник, не прошедший необходимого обучения и инструктажа по охране труда и не имеющий требуемой квалификации);

- несовершенство технологического процесса (отсутствовали обязательные документы - проект производства работ и технологическая карта, регламентирующие безопасное проведение высотных работ);

- системные недостатки в управлении охраной труда (не была создана и не функционировала система управления охраной труда (СУОТ), отсутствовал должный контроль за производством работ со стороны ответственных руководителей и специалистов).

Материалы направлены в органы следствия.

Второй случай со смертельным исходом произошел в июне с машинистом буровой установки АО «Ковдорский ГОК». Расследованием было установлено, что несчастный случай произошел по вине предприятия и квалифицирован как связанный с производством.

Основные причины трагедии:

- неудовлетворительная организация работ. Руководители и специалисты комбината не обеспечили должный контроль за безопасным ведением работ и допустили нарушение требований промышленной безопасности;

- нарушения при выдаче наряда-допуска. Работы были назначены к выполнению в месте, которое не соответствовало требованиям безопасности;

- системные недостатки в производственном контроле. На опасном производственном объекте не была обеспечена эффективная система контроля за соблюдением правил промышленной безопасности.

В ходе проверки также были выявлены дополнительные нарушения трудового законодательства в сфере охраны труда: работник был допущен к работе без прохождения необходимого обучения и проверки знаний по охране труда; СИЗ выдавались по устаревшим и недействующим нормам; в личной карточке учёта выдачи СИЗ отсутствовали сведения о выданных средствах защиты.

В настоящее время в Гострудинспекцию поступило и рассматривается заявление о рассмотрении разногласий по отдельным положениям акта о расследовании данного несчастного случая.

- Пренебрежение охраной труда и уклонение от оформления трудовых отношений приводят к необратимым последствиям, - напоминает руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

 

 

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242220%2Feca6e1bda323884030

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, яблоки и подсолнечное масло-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 3 копейки, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)«Коммунальный час» в ЗАТО: регулировка системы отопления в Сафоново-1, уборка снега и домовые чаты-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»