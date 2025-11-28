Госинспекция труда в Мурманской области завершила расследование двух смертельных несчастных случаев на предприятиях региона

Государственная инспекция труда в Мурманской области сообщает о завершении дополнительного расследования несчастного случая, произошедшего в прошлом месяце в ЗАТО г. Североморск.

Напомним, в результате падения с высоты при выполнении работ по ремонту фасада многоквартирного дома погибла работница.

Государственный инспектор труда установил, что трудовые отношения не были оформлены должным образом, а правила безопасности грубо нарушены. Расследование выявило системные нарушения требований охраны труда, ставшие прямыми причинами трагедии:

- неудовлетворительная организация производства работ (работы на высоте проводились без оформления наряда-допуска; к работам был допущен работник, не прошедший необходимого обучения и инструктажа по охране труда и не имеющий требуемой квалификации);

- несовершенство технологического процесса (отсутствовали обязательные документы - проект производства работ и технологическая карта, регламентирующие безопасное проведение высотных работ);

- системные недостатки в управлении охраной труда (не была создана и не функционировала система управления охраной труда (СУОТ), отсутствовал должный контроль за производством работ со стороны ответственных руководителей и специалистов).

Материалы направлены в органы следствия.

Второй случай со смертельным исходом произошел в июне с машинистом буровой установки АО «Ковдорский ГОК». Расследованием было установлено, что несчастный случай произошел по вине предприятия и квалифицирован как связанный с производством.

Основные причины трагедии:

- неудовлетворительная организация работ. Руководители и специалисты комбината не обеспечили должный контроль за безопасным ведением работ и допустили нарушение требований промышленной безопасности;

- нарушения при выдаче наряда-допуска. Работы были назначены к выполнению в месте, которое не соответствовало требованиям безопасности;

- системные недостатки в производственном контроле. На опасном производственном объекте не была обеспечена эффективная система контроля за соблюдением правил промышленной безопасности.

В ходе проверки также были выявлены дополнительные нарушения трудового законодательства в сфере охраны труда: работник был допущен к работе без прохождения необходимого обучения и проверки знаний по охране труда; СИЗ выдавались по устаревшим и недействующим нормам; в личной карточке учёта выдачи СИЗ отсутствовали сведения о выданных средствах защиты.

В настоящее время в Гострудинспекцию поступило и рассматривается заявление о рассмотрении разногласий по отдельным положениям акта о расследовании данного несчастного случая.

- Пренебрежение охраной труда и уклонение от оформления трудовых отношений приводят к необратимым последствиям, - напоминает руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242220%2Feca6e1bda323884030