Госкомиссией по развитию Арктики утверждён перечень мероприятий по реновации гарнизонов и ЗАТО Мурманской области в 2021 году

Государственной комиссией по вопросам развития Арктики согласован список из 26 мероприятий в рамках плана реновации населённых пунктов Мурманской области, выполняющих функции по обеспечению национальной безопасности. В него вошли реконструкция ряда объектов культуры, образования и спорта, улучшение жилищных условий военнослужащих и членов их семей, ремонт дворовых территорий и улично-дорожной сети в муниципалитетах, межмуниципальных дорог, улучшение экологической обстановки и архитектурного облика, благоустройство населённых пунктов.

Рассмотрение перечня мероприятий по реновации ЗАТО Мурманской области стало одним из вопросов повестки дня сегодняшнего заседания Госкомиссии по развитию Арктики под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. В заседании принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мурманская область – главная база Северного военно-морского флота России, в регионе находятся пять ЗАТО и 12 населенных пунктов с дислокацией военных с общим населением более 152 тысяч человек - это 20 % населения региона. В данных населённых пунктах высокий износ социально-инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог, дефицит жилья. Во исполнение поручения Президента РФ Минвостокразвития совместно с правительством Мурманской области подготовлен комплексный план развития этих населённых пунктов до 2030 года с общим бюджетом финансирования порядка 78 миллиардов рублей», – доложил в ходе заседания министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Согласно комплексному плану реновации, в 2021 году общая сумма финансирования составит 978,9 млн рублей, из которых 283,9 млн рублей – средства областного бюджета, и 695 млн рублей – федеральные деньги, распределённые по соответствующим государственным программам, в которые будут включены мероприятия плана.

Среди конкретных пунктов программы реновации – ремонт дворца культуры «Восход» в Никеле, Центра творчества и досуга в Гаджиево, спортивного центра в п. Спутник, двух школ в ЗАТО Александровск, железнодорожной станции Печенга, дворовых территорий и уличной сети в Оленегорске, автодорог в Кандалакшском районе и ряда иных объектов. План также предполагает улучшение жилищных условий для более чем 4000 человек и снос аварийного жилищного фонда.

«Этим надо заниматься. Люди должны жить в человеческих условиях, это гарантировано законодательством Российской Федерации», – подчеркнул по итогам обсуждения Юрий Трутнев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, предложенный Мурманской областью перечень мероприятий согласован профильными ведомствами – Минкультуры, Минпросвещения, Минспорта, Минстроем и Минтрансом России.

«Я благодарен коллегам из федерального правительства за правильное видение проблемы. Речь идёт как об обороноспособности страны, так и об элементарном праве наших граждан, защитников Отечества, на достойное качество жизни. Реновация населённых пунктов, где живут военные, была одним из первых масштабных планов нашей команды, подготовительная работа проделана огромная, и в наступающем году начнём, наконец-то, практическую его реализацию. От результатов этой работы будут зависеть дальнейшие её этапы, поэтому контроль исполнения мероприятий обещаю строжайший. Для нас это дело чести», – прокомментировал решение госкомиссии глава Мурманской области Андрей Чибис.