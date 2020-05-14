Госкомиссия по Арктике поддержала расширение Северного морского пути до Баренцева моря и Камчатки

В рамках вчерашнего заседания Госкомиссии по Арктике под руководством заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева развернулась дискуссия относительно планов введения понятия Северного морского транспортного коридора, фактически расширяющего Северный морской путь (СМП, Севморпуть) до Баренцева моря с запада и до Камчатки с востока.

«В проекте Стратегии (развития Арктики. - Ред.) применяются два понятия: Северный морской путь и Северный морской транспортный коридор как более широкое понятие всего коридора от Мурманска до Камчатки. Если мы хотим обеспечить конкурентоспособность Севморпути, то мы должны развивать границы коридора шире, то есть брать западную окраину и восточную, создавая там порты-хабы. Поэтому мы ввели такое понятие в проект стратегии, которое включает в себя Севморпуть. Мы согласовали его с Минтрансом, «Росатомом» и МИДом России. Ни мы, ни МИД России не видит никаких негативных правовых последствий использования этой терминологии», - сказал в ходе заседания заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Юрий Трутнев, не возражая против сути этой идеи, призвал более тщательно подумать над терминологией.

Напомним, что Северный морской путь начинается от Карских ворот на западе и от Берингова пролива на востоке. Такие границы были определены ввиду особенностей международного права, связанных с замерзаемостью морей.