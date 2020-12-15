Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море

Госкомиссия по запасам (ГКЗ) поставила на учёт новое месторождение компании «Роснефть» в Карском море с запасами 514 миллиардов кубов газа и 53 миллиона тонн конденсата.

«Компания «Роснефть» открыла новое арктическое газовое месторождение с суммарными запасами в 514 миллиардов кубических метров газа и 53 миллиона тонн конденсата по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море. В соответствии с решением Государственной комиссии месторождение поставлено на государственный учёт», — говорится в релизе.

Отмечается, что по действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца маршала Рокоссовского.

Ранее в декабре "Роснефть" объявила, что ГКЗ подтвердила открытие компанией газового месторождения в Карском море c запасами 800 миллиардов кубометров, ему присвоено имя маршала Жукова.