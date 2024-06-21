Госконтроль за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков будет осуществляться исполнительным органом Мурманской области в сфере туризма

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты обсудили проект закона, вносящий изменения в статьи 4 и 5 закона «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области». Он разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

К полномочиям правительства Мурманской области предлагается отнести утверждение положения о региональном государственном контроле, а также определение исполнительного органа, уполномоченного на осуществление контроля. Также законопроектом предусматривается, что региональный государственный контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников (за исключением случаев оказания подобных услуг на особо охраняемых природных территориях) будет осуществляться исполнительным органом Мурманской области в сфере туризма. Этот исполнительный орган вправе относить туристские маршруты (части туристских маршрутов), проходящие по территории Мурманской области, к маршрутам, требующим специального сопровождения, и размещать сведения о них на своем официальном сайте в интернете.

За прошедший год нашу область посетили 670 тысяч туристов.

- Важно, что туризм в нашем северном крае развивается, появляются новые маршруты, гиды, - отметила Лариса Круглова. – За этим направлением деятельности необходим обязательный контроль со стороны государства. Туристические маршруты должны быть не только интересные, но и безопасные, как для самих туристов, так и для экологии нашего региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30375/