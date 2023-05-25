Госкорпорация «Росатом» и АО «Балтийский завод» подписали контракт на строительство уникального судна

«Росатомфлот» и АО «Балтийский завод» подписали контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО).

Распоряжением правительства Российской Федерации АО «Балтийский завод» был определён единственным исполнителем государственного контракта на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). Оно предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также ПАТЭС «Академик Ломоносов» (и в перспективе - модернизированных плавучих энергоблоков).

Подписи под документом поставили и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица и генеральный директор АО «Балтийский завод» Юрий Гордиенков.

«Многофункциональное судно атомно-технического обеспечения обеспечит должное функционирование современной ледокольной группировки. Финансирование его строительства предполагается по схеме: 50% за счёт средств бюджета Российской Федерации, 50% за счёт инвестиционной программы Госкорпорации «Росатом». Строительство предусмотрено в соответствии с Планом развития Севморпути на период до 2035 года, утверждённым распоряжением правительства Российской Федерации, планируемый срок сдачи – 2029 год», - подчеркнул в своём обращении статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Сейчас работы по перезарядке реакторов атомных ледоколов предыдущих поколений обеспечивает плавтехбаза «Имандра», - сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Это судно было введено в эксплуатацию в 1980 году. Мы движемся вперед. В акватории Севморпути работают три универсальных атомных ледокола 22220. Для решения новых задач требуется многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания. Оно обеспечит перезарядку реакторов на атомоходах проекта 22220».

«Переход на контракты полного жизненного цикла – это современная тенденция в очень многих отраслях. Поэтому, строя сегодня атомные ледоколы, надо одновременно думать о том, как эффективно и экономично проводить их техобслуживание через 10, 20, 30 лет. Начиная строить многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания, мы хотим обеспечить долгую и безопасную эксплуатацию атомных ледоколов, ПЭБов и вообще всего «Атомфлота», – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Как пишет отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объёма перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

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Проектные характеристики судна МСАТО: длина – 158,8 метра, ширина - 26 метров; осадка - 7,5 метра; мощность ГЭУ – 9,28 МВт (на валах); водоизмещение – 22 661 тонна; скорость – 12 узлов; ледовый класс - Arc5.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/05/25/11527-rosatom-i-ao-baltiyskiy-zavod-podpisali-kontrakt-na-stroitelstvo-unikalnogo-sudna/