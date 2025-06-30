1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»В Мурманской области утверждены лимиты и квоты добычи бурого медведя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.06.25 18:00

Госкорпорация «Росатом» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения в Полярных Зорях в ближайшие три года будут реализованы важнейшие социальные проекты.

30 июня подписано соглашение о сотрудничестве «Росатома» с Мурманской областью. Свои подписи поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, закрепив взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии социально-экономического потенциала региона.

«Росатом» сегодня активно участвует в обеспечении технологического лидерства России, и мы четко понимаем, что решение этой задачи невозможно без привлечения высококвалифицированных специалистов. Поэтому Госкорпорация максимально вовлечена в создание комфортной и современной среды на территориях присутствия наших предприятий. Соглашение о сотрудничестве с Мурманской областью – это стратегически важный шаг, направленный на привлечение и удержание талантливых кадров и обеспечивающий устойчивое развитие как Полярных Зорь, Ловозерского округа, так и всего региона», – отметил Алексей Лихачев.

«Развитие агломераций и опорных населённых пунктов – задача, которую поставил перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин. Крайне важно, что совместно с «Росатомом» мы расширяем перечень территорий, на которых будем реализовывать значимые социальные, технологические и инфраструктурные проекты для повышения качества жизни северян, – это Мурманская агломерация, опорный населённый пункт Полярные Зори и Ловозерский округ. Уверен, что вместе мы сможем сделать гораздо больше для нашей русской Арктики», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках соглашения также утверждён перечень мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития Полярных Зорь (города-спутника Кольской АЭС) на ближайшие три года. Они взаимоувязаны с разработанным для города мастер-планом – стратегическим документом комплексного развития территории на ближайшее десятилетие. В городе планируется реализовать ряд ключевых проектов, направленных на улучшение транспортной доступности и безопасности, создание современных и комфортных условий для обучения, занятий спортом и творчеством, формирование активной гражданской позиции и здорового образа жизни у подрастающего поколения. В частности, будет проведён капитальный ремонт городского дворца культуры, отремонтированы дороги, бассейн, городская библиотека и другие социальные объекты, созданы новые образовательные пространства в школах, благоустроены дворовые территории, реализован проект по развитию цифровизации «Умные Полярные Зори». Кроме того, планируется начать ремонт общежития Полярнозоринского энергетического колледжа, который при поддержке «Росатома» и правительства региона стал участником федерального проекта «Профессионалитет».

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, соглашения с регионами присутствия Госкорпорации «Росатом» являются основным форматом двустороннего сотрудничества «Росатома» и субъектов Российской Федерации. Соглашения предполагают участие субъекта России в развитии территорий присутствия Госкорпорации и содействие реализации инвестиционных программ и проектов в рамках стратегии «Росатома». Ежегодно для каждого атомграда стороны соглашений о сотрудничестве утверждают перечень мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития и определяют объём финансирования.

Сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и правительства Мурманской области ведётся с 2013 года. За эти годы направлено несколько миллиардов рублей на развитие города Полярные Зори: построены новый физкультурно-оздоровительный комплекс, лыжная база, реконструирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу, отремонтированы дороги, школы, благоустроен бульвар «Северное сияние», оборудованы детские площадки и многое другое.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
Д.О Вернер
28.06.25 21:41
Хорошо, что не забываем Беларусь. А что нынче с нашими соседями по Северному Колотту? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5% D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A% D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
Комментарий к новости:В Нижнем Новгороде подписан план мероприятий реализации Соглашения о сотрудничестве Мурманской областной Думы с Могилевским областным Советом депутатов
Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области назначило единое пособие 435 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:20«Ступени Победы». Документальный цикл (16+)00:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)00:25«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)3 из 10 работодателей готовы индексировать оклады в ближайшее время, 6 из 10 повышали зарплаты менее полугода назад-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 6 копеек, евро снизилось на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Проект по обновлению системы теплоснабжения Умбы в Мурманской области вошёл в топ на Евразийском экономическом форуме-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане просят провести дератизацию придомовой территории и подвальных помещений-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы обсудили дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»