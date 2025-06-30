Госкорпорация «Росатом» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения в Полярных Зорях в ближайшие три года будут реализованы важнейшие социальные проекты.

30 июня подписано соглашение о сотрудничестве «Росатома» с Мурманской областью. Свои подписи поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, закрепив взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии социально-экономического потенциала региона.

«Росатом» сегодня активно участвует в обеспечении технологического лидерства России, и мы четко понимаем, что решение этой задачи невозможно без привлечения высококвалифицированных специалистов. Поэтому Госкорпорация максимально вовлечена в создание комфортной и современной среды на территориях присутствия наших предприятий. Соглашение о сотрудничестве с Мурманской областью – это стратегически важный шаг, направленный на привлечение и удержание талантливых кадров и обеспечивающий устойчивое развитие как Полярных Зорь, Ловозерского округа, так и всего региона», – отметил Алексей Лихачев.

«Развитие агломераций и опорных населённых пунктов – задача, которую поставил перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин. Крайне важно, что совместно с «Росатомом» мы расширяем перечень территорий, на которых будем реализовывать значимые социальные, технологические и инфраструктурные проекты для повышения качества жизни северян, – это Мурманская агломерация, опорный населённый пункт Полярные Зори и Ловозерский округ. Уверен, что вместе мы сможем сделать гораздо больше для нашей русской Арктики», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках соглашения также утверждён перечень мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития Полярных Зорь (города-спутника Кольской АЭС) на ближайшие три года. Они взаимоувязаны с разработанным для города мастер-планом – стратегическим документом комплексного развития территории на ближайшее десятилетие. В городе планируется реализовать ряд ключевых проектов, направленных на улучшение транспортной доступности и безопасности, создание современных и комфортных условий для обучения, занятий спортом и творчеством, формирование активной гражданской позиции и здорового образа жизни у подрастающего поколения. В частности, будет проведён капитальный ремонт городского дворца культуры, отремонтированы дороги, бассейн, городская библиотека и другие социальные объекты, созданы новые образовательные пространства в школах, благоустроены дворовые территории, реализован проект по развитию цифровизации «Умные Полярные Зори». Кроме того, планируется начать ремонт общежития Полярнозоринского энергетического колледжа, который при поддержке «Росатома» и правительства региона стал участником федерального проекта «Профессионалитет».

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, соглашения с регионами присутствия Госкорпорации «Росатом» являются основным форматом двустороннего сотрудничества «Росатома» и субъектов Российской Федерации. Соглашения предполагают участие субъекта России в развитии территорий присутствия Госкорпорации и содействие реализации инвестиционных программ и проектов в рамках стратегии «Росатома». Ежегодно для каждого атомграда стороны соглашений о сотрудничестве утверждают перечень мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития и определяют объём финансирования.

Сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и правительства Мурманской области ведётся с 2013 года. За эти годы направлено несколько миллиардов рублей на развитие города Полярные Зори: построены новый физкультурно-оздоровительный комплекс, лыжная база, реконструирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу, отремонтированы дороги, школы, благоустроен бульвар «Северное сияние», оборудованы детские площадки и многое другое.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.