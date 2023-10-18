Госкорпорация «Росатом» категорически отвергает любые предположения о причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к инциденту с трубопроводом «Balticconnector»

«Росатом» не зафиксировал никаких происшествий при переходе атомного контейнеровоза «Севморпуть» из Мурманска в Санкт-Петербург не фиксировалось, говорится в заявлении госкорпорации.

Как пишет 1prime.ru, расследование повреждения газопровода «Balticconnector» между Финляндией и Эстонией сосредоточено на некоторых судах, включая российский «Севморпуть», находившиеся поблизости от места инцидента, сообщила 17 октября финская Центральная криминальная полиция.

«Госкорпорация «Росатом» категорически отвергает любые предположения о причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к инциденту с трубопроводом «Вalticconnector», — говорится в заявлении. - Действительно, 8 октября 2023 г. атомный контейнеровоз «Севморпуть» осуществлял переход из Мурманска в Санкт-Петербург. Судно следовало без остановок и замедления скорости (средняя скорость движения судна за вахту с 00.00 по 4.00 московского времени составила 14,5 узлов без существенных изменений), якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было».

Согласно докладу капитана «Севморпути», а также судоводителей и вахтенного матроса, «в указанный отрезок времени подозрительных предметов, а также опасных действий других судов не наблюдалось». Погода в акватории была штормовой, ветер — северо-западный 18-19 м/с, состояние поверхности моря — от 4 до 6 баллов, отмечает госкорпорация.

«Особо подчеркиваем, что район расположения трубопровода «Balticconnector» является участком активного судоходства, в указанный отрезок времени в акватории находилось сразу несколько судов различного класса», — говорится в заявлении.

Напомним, оператор газопровода и финской газотранспортной системы «Gasgrid Finland» заявил, что в ночь на воскресенье, 8 октября, газопровод был перекрыт после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Норвежские сейсмологи рассказывали, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода «Balticconnector» между Финляндией и Эстонией.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/